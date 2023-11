CAORLE (ITALPRESS) – Ci sono tre firme importanti in calce al venerdì di Caorle che ha aperto oggi la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti. Sulle pedane venete, nella tappa iniziale del percorso che porterà ai Campionati Italiani di Cagliari 2024, sono arrivati i successi di Luca Curatoli nella sciabola maschile, Alessio Foconi nel fioretto maschile e di Irene Vecchi nella sciabola femminile. Vittoria e conferma di un ottimo avvio di stagione per Luca Curatoli tra gli sciabolatori. Il napoletano delle Fiamme Oro, che ha sfiorato il podio nella recente prova di Coppa del Mondo ad Algeri, ha vinto nel match di finale contro il campione italiano 2023 Riccardo Nuccio in un derby tra atleti della Polizia, che si è concluso all’ultima stoccata per 15-14. Terza posizione per Michele Gallo del Centro Sportivo Carabinieri e per Giovanni Repetti, portacolori del Centro Sportivo Esercito, battuti rispettivamente dal vincitore e dall’argento della prova. Quinto posto per Pietro Torre (bronzo in Algeria due settimane fa) delle Fiamme Oro, a seguire Francesco Bonsanto sempre delle Fiamme Oro, Mattia Rea del Centro Sportivo Carabinieri e Lorenzo Ottaviani del Gruppo Scherma Fiamme Gialle. Da Spezia a Caorle, stessa musica: nel fioretto maschile si è imposto il campione italiano in carica. Alessio Foconi dell’Aeronautica Militare vince a due settimane dal successo a squadre in Coppa del Mondo ad Istanbul grazie al 15-9 su Damiano Rosatelli del Centro Sportivo Carabinieri, in una finale che ha messo di fronte i vincitori degli ultimi due titoli assoluti. Sul podio anche lo spagnolo del Frascati Scherma Carlos Llavador e Davide Filippi del Centro Sportivo Esercito. A seguire, quinta piazza per Francesco Ingargiola e Filippo Macchi delle Fiamme Oro, poi due portacolori del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, quest’ultimo battuto ai quarti da Foconi nella rivincita del match di quindici giorni fa in Turchia. Primo successo dopo la maternità per Irene Vecchi. La livornese del Gruppo Scherma Fiamme Gialle ha avuto la meglio su Chiara Mormile del Centro Sportivo Esercito per 15-5. Terza piazza per Michela Battiston dell’Aeronautica Militare e per la classe 2004 Manuela Spica del Gruppo Scherma Fiamme Gialle, alla quale spetta la palma di più giovane atleta in “zona medaglie”. Ai piedi del podio, quinte Eloisa Passaro delle Fiamme Oro e Alessia Di Carlo dell’Aeronautica Militare, settima Maria Clementina Polli (2005) del Centro Sportivo Carabinieri e ottava Michela Landi del Centro Sportivo Esercito. Domani la seconda giornata di gare per la Prima Prova di Qualificazione Nazionale Assoluti a Caorle, con la spada ed il fioretto femminile.

