MILANO (ITALPRESS) - "Mi pare che il maestro Chailly abbia fatto un'ottima scelta, poi siamo tutti curiosi. Non è una delle opere più conosciute, ma è un'opera importante: Sostakovich è stato un grande maestro contemporaneo dell'ultimo secolo in assoluto. I messaggi sono quelli di cui c'è bisogno oggi: mettere la donna al centro è quanto mai giusto, al di là delle particolarità dell'opera". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala arrivando al Teatro La Scala in occasione della Prima che quest'anno mette in scena "Una lady Macbeth del distretto di Mcensk". Il primo cittadino poi aggiunto che "c'è stata anche qualche polemica per la scelta di un'opera russa, ma il senso e la storia dell'opera mi fa dire che è stata una scelta estremamente corretta".