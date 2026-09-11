PRG, Fiaip incontra l’assessore all’urbanistica del Comune di Roma Maurizio Veloccia

ROMA (ITALPRESS) – Venerdì 11 settembre la presidente di Fiaip Roma, Silvia Dri, ha incontrato presso la sede dell’Assessorato l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, per discutere delle disposizioni previste dalle nuove Norme tecniche attuative del Piano Regolatore, approvate lo scorso 23 luglio da Roma Capitale, che introducono limitazioni ai cambi d’uso e ai frazionamenti degli immobili nel centro storico della città. Un confronto produttivo, nel corso del quale la presidente di Fiaip Roma ha espresso apprezzamento per la volontà dell’Amministrazione Capitolina di affrontare in maniera organica le trasformazioni che stanno interessando la città, in particolare per quanto riguarda i temi della residenzialità, dell’accesso alla casa e del contrasto all’overtourism. Per quanto concerne la futura regolamentazione delle locazioni brevi, la Federazione ha però sottolineato l’importanza di applicare criteri di proporzionalità, ragionevolezza e differenziazione, per evitare di assimilare situazioni tra loro profondamente diverse. La presidente Dri ha inoltre evidenziato la necessità di evitare divieti generalizzati sull’intero territorio della Capitale.

Per strutturare interventi adeguati ed efficaci in un mercato così complesso, FIAIP Roma ha proposto all’assessore Veloccia l’istituzione di un Tavolo permanente di confronto sul mercato della casa e sulle locazioni, al quale possano partecipare l’Amministrazione Capitolina e le rappresentanze qualificate degli operatori del settore, per condividere e analizzare insieme i dati reali del mercato immobiliare. L’invito è stato accolto posivitamente dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia che ha confermato che le nuove norme tecniche sono definitive e dunque le limitazioni previste per il Centro storico, relative a frazionamenti e cambi di destinazione d’uso, non si applicheranno nelle periferie. Nel corso dell’incontro la presidente di Fiaip Roma ha ribadito l’importanza di applicare una netta differenziazione tra attività imprenditoriale e gestione non imprenditoriale del patrimonio immobiliare. A decorrere dal periodo d’imposta 2026, l’art. 1, comma 595, della Legge n. 178/2020 stabilisce infatti che il regime delle locazioni brevi non imprenditoriali è riconosciuto nel caso di destinazione alla locazione breve di non più di due appartamenti per ciascun periodo d’imposta, mentre oltre tale soglia opera la presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale. Il cittadino che destina uno o due propri appartamenti alla locazione breve non può essere automaticamente assimilato a chi esercita professionalmente e in forma organizzata un’attività ricettiva.

La presidente Fiaip Roma Silvia Dri ha inoltre invitato l’Amministrazione Capitolina ha individuare con attenzione le aree territoriali nelle quali esistono effettivi fenomeni di pressione sulla residenzialità. Roma presenta infatti mercati immobiliari, quartieri e dinamiche profondamente differenti e una disciplina efficace dovrebbe essere in grado di tenerne conto. “La collaborazione strutturata e permanente tra Fiaip Roma e l’Amministrazione Capitolina – ha dichiarato Silvia Dri, presidente di Fiaip Roma – permetterà un monitoraggio periodico delle locazioni brevi e delle locazioni residenziali. Tra gli obiettivi del Tavolo permanente proposto dalla Federazione ci sono inoltre il contrasto dell’abusivismo e dell’offerta irregolare, l’individuazione di strumenti e incentivi capaci di favorire l’immissione di immobili nel mercato della locazione residenziale (in particolare a medio-lungo termine) e l’istituzione di confronto preventivo con gli operatori professionali nella definizione delle future disposizioni comunali sul PRG e sul mercato immobiliare e sulle locazioni”. “Come Amministrazione Capitolina – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia – crediamo da sempre nell’importanza del dialogo e del confronto per spiegare i provvedimenti e condividere le politiche intraprese. Saluto, quindi, con favore la proposta di FIAIP Roma riguardante un tavolo sul mercato della casa e confermo, quindi, la mia disponibilità”.

– foto ufficio stampa Fiaip –

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