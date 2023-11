Prezzi, Buttarelli “Da Distribuzione Moderna gradualità responsabile”

PALERMO (ITALPRESS) - “La Distribuzione Moderna sta vivendo ormai da quasi due anni, da quando c'è stata l'esplosione inflattiva, la criticità che indubbiamente hanno attraversato i consumi". Così Carlo Buttarelli, presidente di Federdistribuzione, in un'intervista all'Italpress. “Il settore ha operato con grande responsabilità, sicuramente la grande pressione che abbiamo avuto sull'aumento dei costi di acquisto, legati naturalmente alle materie prime, prima per il post covid e poi per la guerra in Ucraina, l'abbiamo trasferita al consumo in modo molto graduale, tant'è che la pressione anche sui risultati economici della nostra impresa nel 2022 è stata particolarmente rilevante, complici anche i costi energetici", ha proseguito. xd6/gtr/mrv