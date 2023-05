Prezzi alle stelle per la pasta

Prezzi alle stelle per la pasta. Nel mese di marzo è stato registrato un aumento del 17,5% rispetto all’anno precedente. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha dato mandato al Garante per la Sorveglianza dei Prezzi, Benedetto Mineo, di convocare la Commissione di allerta rapida per analizzare la dinamica del prezzo. sat/gsl