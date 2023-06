ROMA (ITALPRESS) – “Un Tg2 davvero al servizio delle telespettatrici e dei telespettatori”. Questo l’impegno preso da Antonio Preziosi in un editoriale andato in onda il 31 maggio, il suo primo giorno alla guida del telegiornale di Rai2.

Per la direzione di “una testata storica e prestigiosa del servizio pubblico”, Preziosi spiega di sentire “grande responsabilità, ma mi sostiene la forza di una straordinaria redazione”, aggiunge, prima di delineare il suo piano editoriale: “Un Tg plurale, aperto al nuovo e al futuro, capace di raccontare i temi, le sfide, le luci e le ombre del nostro presente. Un Tg completo, immediato, rigoroso, con una cifra di chiarezza nel racconto dei fatti. Un Tg credibile, aperto all’innovazione e pronto ad affrontare le sfide del domani. Sensibile alle esigenze dei giovani, al ruolo delle donne, contro ogni discriminazione. Attento ai grandi temi: il lavoro, l’impresa, la sicurezza, la salute. Un Tg insomma che racconti l’Italia e il mondo, con uno sguardo rivolto alle istituzioni europee e al ruolo dell’Italia in Europa. Questo è l’impegno con voi per il nostro Tg2”, conclude il nuovo direttore.

(ITALPRESS).