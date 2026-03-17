“Prevenzione è Salute”, a Mestre arriva il truck per gli screening gratuiti

VENEZIA (ITALPRESS) – È approdata in Veneto la campagna nazionale “Prevenzione è Salute”, iniziativa dedicata alla promozione della cultura della prevenzione attraverso screening gratuiti ed educazione sanitaria. Il progetto torna nelle piazze italiane con un nuovo e articolato calendario su scala nazionale. La tappa di Mestre, avviata questa mattina in Piazzetta Coin e in programma fino alle ore 18, si inserisce nel calendario 2026 della campagna, che prevede 19 appuntamenti nei principali capoluoghi di regione, con l’obiettivo di avvicinare concretamente i cittadini ai percorsi di prevenzione, promuovendo informazione, consapevolezza e accesso ai controlli. A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ribadito il valore strategico di prevenzione, screening e sensibilizzazione per il benessere della comunità.

“Accogliamo con grande favore questa importante iniziativa, che approda anche nella nostra città nell’ambito di un tour nazionale dedicato alla prevenzione – ha dichiarato Damiano – Si tratta di un progetto che richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di prendersi cura di sé, attraverso controlli periodici e l’adozione di stili di vita sani. È un messaggio pienamente coerente con il percorso che, come Comune, portiamo avanti da anni: ricordare che la prevenzione è vita e rappresenta uno strumento fondamentale per intercettare precocemente le patologie. Occasioni come quella odierna sono preziose non solo per effettuare screening, ma anche per rafforzare la consapevolezza che la prevenzione è una responsabilità collettiva. Particolare attenzione è oggi rivolta alle malattie cardiovascolari, in aumento soprattutto tra le donne. Questo appuntamento si affianca alle attività di sensibilizzazione già promosse in ambito oncologico, rappresentando un ulteriore passo avanti nell’offerta di strumenti concreti a disposizione della cittadinanza. Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Venezia per il prezioso contributo dei volontari”.

Promossa da Summeet e Inrete, la campagna si avvale del patrocinio e della collaborazione delle principali Società Scientifiche di riferimento e coinvolge numerose Associazioni di Pazienti e realtà del Terzo Settore, tra cui Associazione Amici Obesi Onlus, Conacuore, Europa Donna Italia, Associazione Italiana Diabetici ODV (FAND), Fondazione Italiana per il Cuore, Lilt e Loto ODV. Per l’occasione sono stati allestiti stand informativi e ambulatori mobili dedicati alla prevenzione cardiovascolare, cardio-metabolica e alla salute femminile. I cittadini possono accedere gratuitamente ad attività di sensibilizzazione, misurazioni cliniche di base e consulenze specialistiche, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e favorire la diagnosi precoce. Gli screening comprendono, tra le altre prestazioni, la misurazione della pressione arteriosa, la valutazione dell’indice di massa corporea (BMI), controlli metabolici di base e colloqui informativi con specialisti. I dati raccolti, in forma anonima e su base volontaria, contribuiranno a delineare un quadro aggiornato dello stato della prevenzione sul territorio nazionale e saranno restituiti alle istituzioni in occasione dell’evento conclusivo del progetto.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all’informazione: tra i temi approfonditi, il monitoraggio della Lipoproteina(a), fattore di rischio spesso poco conosciuto, i cui livelli elevati possono favorire la formazione di placche e processi infiammatori nelle arterie, aumentando il rischio di patologie cardiovascolari quali infarto, ictus e stenosi aortica, anche in presenza di valori nella norma di colesterolo e stili di vita corretti. Centrale, infine, il ruolo delle Associazioni di Pazienti, protagoniste attive nel promuovere la diffusione delle informazioni e nel rafforzare il dialogo diretto con la cittadinanza. Con la tappa di Mestre, hanno ribadito gli organizzatori, “Prevenzione è Salute” rinnova il proprio impegno nel rendere la prevenzione un’azione concreta, accessibile e capillare, consolidando la sinergia tra istituzioni, comunità scientifica e società civile.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).