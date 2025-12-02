BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La polizia belga avrebbe fermato tre persone tra cui l’ex ministra degli Esteri ed ex Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Federica Mogherini. Lo riporta il quotidiano belga Le Soir citando proprie fonti. Secondo il giornale, i fermi sono stati eseguiti nel quadro di un’inchiesta che riguarda il sospetto di favoritismo nell’ambito un programma di formazione. Un altro fermo riguarderebbe il diplomatico Stefano Sannino.

Gli inquirenti, precisa ancora il giornale belga, hanno effettuato delle perquisizioni presso il Servizio per l’azione esterna dell’Unione europea a Bruxelles e in diversi edifici del Collegio d’Europa a Bruges. L’indagine riguarda più nello specifico l’assegnazione, da parte del Servizio per l’azione esterna, al Collegio d’Europa di un programma di formazione di nove mesi per futuri diplomatici europei. I fatti contestati risalgono al periodo 2021-2022 e, secondo Le Soir, i reati ipotizzati dalla Procura europea sono presunta frode nell’aggiudicazione di appalti pubblici, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale.

– foto IPA Agency –

