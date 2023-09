ROMA (ITALPRESS) – L’emozione ha un volto, quello dell’azzurra Angelica Prestia (C.S. Esercito – Raschiani Triathlon Team), che con una gara fantastica ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo mondiale nella categoria Under 23 alla World Triathlon Championship Finals Pontevedra. L’atleta azzurra ha fatto una gara da protagonista, uscita con le prime dopo il chilometro e mezzo di nuoto, è riuscita a inserirsi nel gruppo di testa durante la frazione di 40 km di ciclismo. Un cambio in T2 non molto veloce le ha fatto perdere qualche posizione, facendola uscire 18^ nel primo gruppo inseguitore alle otto battistrada. L’azzurra ha iniziato una prodigiosa rimonta che l’ha portata al comando insieme alla svizzera Schàr, alla tedesca Klamt e alla portoghese Tomè. A due giri dalla fine la svizzera si è staccata e solo durante l’ultima parte dell’ultimo giro la Prestia ha perso quei metri decisivi che non le hanno permesso di giocarsi la volata finale per la vittoria che ha sorriso alla tedesca. L’azzurra che non ha trattenuto la gioia, ha tagliato il traguardo valido per il bronzo mondiale a braccia alzate.

Il podio Under 23 di Pontevedra vede così: nuova campionessa del mondo la tedesca Selina Klamt, davanti alla portoghese Maria Tomè e all’azzurra Angelica Prestia. L’atleta italiana eguaglia così il recente bronzo mondiale di Abu Dhabi del 2022 di Bianca Seregni, anche lei ancora under 23 oramai inserita tra gli èlite.

La giovane Italia conferma così un podio mondiale Under 23 dopo soli dodici mesi dall’ultimo squillo e prosegue il suo percorso di continua crescita verso l’alto livello. Un percorso che vede in questa stagione anche l’argento mondiale Mixed Relay Under 23/Junior conquistato ad Amburgo a luglio dal team composto da Alessio Crociani, Myral Greco, Nicolò Strada e Costanza Arpinelli e gli ottimi piazzamenti mondiali Under 23 nella gara di ieri di Alessio Crociani sesto e Nicolò Strada nono.

L’altra azzurra in gara, Costanza Arpinelli (G.S. Fiamme Azzurre – Minerva Roma), uscita attardata dal nuoto ha fatto una gara nel gruppo inseguitore durante il ciclismo e ha chiuso con una frazione di corsa in recupero in 29° posizione.

– Foto ufficio stampa Federazione italiana Triathlon –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]