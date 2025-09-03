Presentato “P come Donna”, il ciclo di corsi dedicati all’universo femminile promosso dal Cif provinciale di Venezia

VENEZIA (ITALPRESS) – Forte del successo delle precedenti tre edizioni, che hanno visto ogni volta la partecipazione di oltre un centinaio di iscritte, torna “P come Donna”, il ciclo di corsi dedicati all’universo femminile promosso dal Cif provinciale di Venezia, che quest’anno presenta un’importante novità: la collaborazione con Confapi Venezia, ConfapiD Venezia e ConfapiD Treviso.

L’evento, che quest’anno avrà come tema “Tra i due litiganti chi discute gode. Piccolo manuale per una discussione vincente”, è stato presentato questa mattina, a Mestre, con una conferenza stampa a cui, con la presidente e la vicepresidente del Cif Venezia, Anna Brondino e Anna Dalla Tor, la presidente territoriale di ConfapiD Venezia, Cheti Ciuto, il filosofo e formatore Bruno Mastroianni (che terrà il corso), ha preso parte anche la presidente del Consiglio comunale, Linda Damiano.

“Con il Cif – ha ricordato nel suo intervento di saluto Linda Damiano – come con tante altre associazioni del territorio, abbiamo molto lavorato in questi anni, per porre all’attenzione della pubblica opinione tematiche importanti per il mondo femminile: dalla prevenzione nel campo della salute alla lotta alla violenza di genere; dai diritti in ambito politico e lavorativo al riconoscimento del ruolo delle donne nella nostra società. E questo corso ha avuto, già dal suo apparire, un ruolo preciso in questo percorso: con la consapevolezza che il pieno coinvolgimento delle donne in tutti gli ambiti della nostra comunità sarà un motivo di crescita sociale e culturale, e quindi un beneficio per tutti”.

Un traguardo, che però, hanno osservato Anna Brondino, Cheti Ciuto e Anna Dalla Tor, appare ancora lontano. A fronte di una popolazione femminile che in Italia supera il 52%, solo il 33,6% dei posti in Parlamento sono occupati da donne: una percentuale che sale di poco negli enti locali, toccando nel Nord-Est quota 36,6%.

E nel mondo del lavoro, seppur in crescita, le cifre non sono migliori, con solo il 29% di donne in posizioni apicali e il 22% che guidano un’impresa. Il corso di quest’anno, come di consueto gratuito, ed aperto non solo a tutte le donne, ma anche agli uomini, si articolerà in tre incontri, che si svolgeranno nella sede di Apindustria, in via Torino, 63 a Mestre, con orario 17.30-19.30. Il primo, il 17 settembre, avrà come tema “Come funzionano i litigi e perché è bene disinnescarli”; il secondo, il 24 settembre, “Quando rispondere, quando lasciar cadere, quando scoraggiare”; il terzo, il 1° ottobre, “Ad ogni ‘botta’ una sua ‘risposta’ efficace”.

