Presentato il progetto di Allianz ‘Sognando Milano Cortina 2026’

MILANO (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, presso la Torre Allianz a Milano, il progetto “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti“, insieme ai sei atleti olimpici e paralimpici che saranno gli Ambassador della compagnia in Italia per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che il prossimo anno si svolgeranno in Italia.

“Il nostro obiettivo è mandare un segnale molto chiaro – ha dichiarato l’amministratore delegato Giacomo Campora -. Allianz è partner olimpico e paralimpico mondiale, non puntiamo su uno o due campioni, non puntiamo su un nome famoso, ma su tanti atleti che rappresentano le speranze del movimento. L’obiettivo è conoscere i loro sogni, per accompagnare questa grandissima epopea che vedrà il nostro Paese protagonista”.

Maurizio Devescovi, Direttore Generale di Allianz ha aggiunto: “Oggi abbiamo raccontato i sogni dei nostri Ambassador, sogni che hanno una data di inizio, febbraio 2026. Ma c’è un sogno che invece di date non ne ha, per continuare a sognare in futuro e questa è la bellezza dello sport. Siamo molto felici di aver potuto affiancare a questi giovani atleti e paratleti 6 grandi leggende degli sport invernali a livello internazionale. Il progetto ‘Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti’ vuole raccontare, tra i vari temi, proprio il valore dello scambio tra generazioni di sportivi, arrivando fino ai giovanissimi sciatori paralimpici della Squadra G sostenuti dalla nostra Fondazione Allianz UMANA MENTE”.

Gli ambassador saranno Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio di figura dal 2019, Nikolaj Memola, pattinatore di figura su ghiaccio, Giuseppe Romele, bronzo nello sci di fondo paralimpico a Pechino 2022, Martina Valcepina, velocista del pattinaggio su ghiaccio e Martina Vozza, sciatrice alpina paralimpica.

Presenti anche tante leggende dello sport azzurro tra cui Paolo De Chiesa, Barbara Fusar Poli, Maurizio Margaglio, Kristian Ghedina, Francesca Porcellato e Cristian Zorzi.

Ogni ambassador Allianz verra affiancato a una leggenda: la coppia Conti & Macii con Margaglio, Memola con Fusar Poli, Romele con Zorzi, Valcepina con Porcellato, Vozza con Ghedina. Inoltre, il grande progetto di Allianz “Sognando Milano Cortina 2026. Sulle spalle dei Giganti” abbraccia anche i campioni del futuro, come i giovanissimi paratleti della Squadra G, un team di promesse dello sci alpino paralimpico selezionato dalla FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici). Al termine del percorso verrà prodotto un documentario di 90 minuti in cui verranno raccolti i ritratti dei singoli atleti.

– Foto pia/Italpress –

(ITALPRESS)