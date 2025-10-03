ROMA (ITALPRESS) – “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato il prescelto per questo ruolo, un ruolo di grande valore per me. Sono grato a Pozzecco, di cui raccolgo l’eredità e il lavoro fatto. Il solco tracciato dai miei predecessori ispirerà il mio cammino. Penso sia il momento più alto della mia carriera, do un valore al mio compito e alla mia missione, che è dare uno stile preciso sia sul campo da gioco che fuori. Il nostro obiettivo è qualificazione al Mondiale 2027. A prescindere da chi giocherà dobbiamo avere uno stile di gioco riconoscibile a ogni livello. La Federazione garantisce ottime strutture in modo da donare ai nostri giocatori la migliore esperienza tecnica possibile”. Queste le parole di Luca Banchi, nuovo ct dell’Italbasket, durante la conferenza stampa di presentazione, svolta al Salone d’Onore del Coni. “Dobbiamo costruire il nostro progetto sul senso di appartenenza alla nazionale. Abbiamo un gruppo di giocatori talentuosi, che potranno crescere e affermarsi in Nazionale”, ha aggiunto il nuovo ct azzurro. “Il nostro obiettivo è avere un sistema il più inclusivo possibile e vorremmo riuscire a fare quattro mini raduni entro l’estate. La nazionale deve essere un punto di riferimento per dirigenti, tifosi e tesserati. Mi auguro di essere degno di questo incarico e di poter coltivare i miei sogni”, ha detto acnora Banchi.

“La mancanza di risultati? È dovuta a piccoli dettagli e talvolta a un pizzico di sfortuna. Turchia e Germania hanno fatto un percorso da imbattute agli Europei, mentre la Grecia è stata brava ad inserirsi tra le eliminazioni di Serbia e Francia. All’Italia non mancava nulla per essere al posto della Grecia, che ha vinto il bronzo. Non ricordo una stagione della mia carriera dove non mi siano stati richiesti risultati. L’allenatore deve raggiungere sempre certi obiettivi, che potranno essere raggiunti attraverso un percorso di lavoro”, aggiunge Banchi.

PETRUCCI “CON BANCHI PER SBANCARE, HA GRANDE ESPERIENZA”

“Ho scelto Banchi perché racchiude tanti attributi diversi e ha lavorato bene in una nazione come la Lettonia. Ha un’esperienza internazionale in tanti paesi e ha un grande carattere. L’allenatore è la persona più importante in una squadra, il giocatore deve avere sempre rapporto con l’allenatore. Da subito ho detto a Banchi che gli avrei timbrato i cerchi olimpici nel cuore. Con Banchi dobbiamo sbancare”. Queste le parole di Gianni Petrucci, presidente della FIP, nel corso della presentazione, presso il Salone d’Onore del Coni, del nuovo ct dell’Italbasket Luca Banchi. “Voglio ringraziare Pozzecco – prosegue Petrucci – una persona al quale sono molto affezionato. Ci siamo lasciati in modo sereno, anche se i divorzi qualche amarezza la lasciano. Ci ha messo grande impegno e ha lasciato il segno in questa nazionale. Gli auguro di tornare ad allenare presto”.

