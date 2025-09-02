Presentato il GP d’Italia, G. La Russa “Monza essenza del motorsport”

MONZA (ITALPRESS) – È stato presentato oggi, all’interno del circuito, il Gran Premio d’Italia 2025 che si terrà come di consueto a Monza, dal 5 al 7 settembre. Un Gran Premio storico che accompagna sin dal 1950 la Formula 1, un connubio lungo 75 anni. Durante la presentazione sono intervenuti il presidente dell’Aci Geronimo La Russa, il commissario straordinario Aci Tullio Del Sette, il subcommissario Aci Tombolato Giovanni Battista, l’assessore allo sport di Milano Martina Riva, il sindaco di Monza Paolo Pilotto e il presidente Sias Giuseppe Radaelli.

“So qual è l’importanza di questo impianto – ha dichiarato La Russa -, Monza rappresenta l’essenza del motorsport, tutto il mondo ci invidia la tradizionale invasione di campo, un pubblico travolgente che ha reso unico nel tempo questo circuito. Vedo il grande impegno per far sì che questa grande storia continui nel tempo. Cinquant’anni fa qui Lauda vinse il mondiale, la F1 quest’anno festeggerà i 75 anni, ci tengono molto perché Monza c’è sempre stata e sempre ci sarà nella storia della F1″.

Durante la presentazione è intervenuto anche l’amministratore delegato e presidente della F1 Stefano Domenicali: “Il Gran Premio d’Italia è un simbolo, un patrimonio sportivo e culturale del nostro paese, il circuito di Monza e la F1 hanno sempre fatto il percorso insieme sin dal 1950. Oggi l’Italia, grazie a Monza, è protagonista nel calendario insieme a città come Singapore, Shanghai e tante altre; questa è una grande opportunità e responsabilità, anno dopo anno dobbiamo continuare a mettere in campo il massimo impegno per migliorare quello che è un fiore all’occhiello che il mondo guarda con ammirazione”.

Il weekend del Gran Premio inizierà giovedì 4 settembre con la conferenza stampa dei piloti (14.30). Venerdì si scende in pista, con la prima sessione di libere in programma alle 13.30, mentre la seconda scatterà alle 17. Sabato pomeriggio alle 13.30 l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 16. Domenica via alla gara dalle ore 15.00. L’esperienza sarà più ricca grazie alle iniziative previste per i tifosi per tutto il weekend di gara.

– Foto IPA Agency –

(ITALPREESS).