ROMA (ITALPRESS) – L’atletica che conta fa tappa a Roma. Lo Stadio Olimpico ospiterà il prossimo 4 giugno la 46esima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, quarta delle quindici tappe del calendario di Diamond League.

“L’atletica è uno sport globale. Il 4 giugno avremo tre dei nostri grandi campioni (Jacobs, Furlani e Diaz, ndr), ma l’atletica italiana negli ultimi anni è cresciuta a dismisura e non è mai stata così bene: credo sia l’atletica più forte di tutti i tempi”, le parole, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, del presidente Fidal Stefano Mei.

Sarà grande spettacolo a Roma con ben 43 ori, tra Olimpiadi e Mondiali, tra pista e pedana pronti a darsi battaglia in tutte le discipline. L’Italia potrà contare su tre campionissimi come Marcell Jacobs, bi-olimpionico a Tokyo nei 100 metri e nella staffetta, Mattia Furlani, oro mondiale outdoor e indoor nonché bronzo olimpico in carica nel salto in lungo, e Andy Diaz, bronzo olimpico e oro mondiale indoor in carica nel triplo.

“Sono contento di essere qui e di iniziare la stagione. È un anno di transizione importante, c’è un Europeo dove sarebbe bello vincere ma è un anno più importante in vista del prossimo. Il Golden Gala per me è sempre stato un tabù e penso solo a mettermi sul blocchetto e partire, già li sarò felice”, spiega Jacobs, 31enne sprinter delle Fiamme Oro che aprirà la stagione a Savona per poi tornare a Roma per il Golden Gala.

“Il Golden Gala sarà una tappa di passaggio verso altri obiettivi importanti. Ovviamente non vedo l’ora di gareggiare all’Olimpico. Sarà un’emozione diversa perché ci sono cresciuto, l’ho visto pieno con la Roma e non ci sono parole per descriverlo”, sostiene Furlani, che aprirà la sua stagione in Cina per le prime due tappe di Diamond League a Shanghai/Keqiao (16 maggio) e Xiamen (23 maggio).

“Sarò prima a Shanghai, partirò martedì e sabato salterò. Sarà una tappa esterna alla Diamond per poi saltare a Xiamen il 23. E un momento particolare perché stiamo introducendo tante modifiche importanti nella preparazione tecnica. Stiamo lavorando nella fisioterapia per evitare ogni inconveniente fisico, sto crescendo e sto bene”, aggiunge il 21enne laziale delle Fiamme Oro, che cercherà il suo primo successo personale nel salto in lungo davanti alla tribuna Tevere.

A sfidarlo ecco il greco Miltiadis Tentoglou e il giamaicano Wayne Pinnock, la star emergente Bozhidar Saraboyukov (Bulgaria), oltre al portoghese oro Mondiale in carica a Torun Gerson Baldé. Già due volte vincitore del Golden Gala, Andy Diaz va a caccia del tris a Roma – impresa riuscita solamente al siepista Alessandro Labruschini – con il sogno del record del mondo, in piedi dal 1995 e detenuto da Jonathan Edwards (18.29 metri):

“Sarebbe bello fare il record del mondo al Golden Gala. Voglio farlo e lo farò, sono convinto e sono deciso. Fisicamente sto bene, abbiamo sistemato un po’ il problema di pubalgia. Dobbiamo finire la preparazione e vedremo come andrà al debutto a Roma”, le dichiarazioni del 30enne italo-cubano delle Fiamme Gialle, che si ritroverà in pedana con il cubano Lazaro Martinez e con i due saltatori saliti sul podio mondiale di Torun insieme a lui, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Triki.

IL PROGRAMMA E GLI ORARI

Ufficializzato anche il programma del Golden Gala: si partirà alle 19.15 con l’asta donne e il giavellotto uomini. Di seguito tutti gli altri orari: 19.48, triplo uomini; 21.00, alto uomini; 21.04, 400 ostacoli donne; 21.15, 800 uomini; 21.27, peso uomini; 21.30, 100 ostacoli donne; 21.35, lungo uomini; 21.40, 5000 donne; 22.05, 110 ostacoli uomini; 22.15, 400 donne; 22.25, 200 donne; 22.35, 1500 donne; 22.50, 100 uomini.

-Foto mec/Italpress –

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