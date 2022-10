VENEZIA (ITALPRESS) – L’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan ha partecipato questa mattina, nell’aula magna dell’Istituto Scotton a Bassano del Grappa, alla presentazione della prima edizione del “Concorso Cappeller”. Si tratta di una iniziativa istituita in occasione del cinquantesimo anniversario della fondazione della Cappeller Spa SB di Cartigliano, in collaborazione con il prof. Vladimiro Fiorese dell’Università di Padova, e dedicata alle scuole superiori del territorio, al fine di stimolare negli studenti l’apprendimento delle discipline meccaniche. “Negli ultimi anni Cappeller e l’Istituto Scotton hanno sviluppato un ottimo connubio di co-progettazione e collaborazione per dare senso a quel rapporto più stretto e necessario tra scuola e lavoro – ha sottolineato l’Assessore Donazzan -. Insieme a loro ci stiamo interrogando da tempo su come far percepire diversamente il concetto di fabbrica, di impianto produttivo e soprattutto di un settore strategico quale è quello della meccanica. Ed il concorso è un’occasione per ampliare il campo a tutte le scuole del territorio”.

“Azioni di questo tipo, dove il messaggio è unitario tra scuola e impresa, favoriscono anche l’orientamento nella scelta – precisa ancora l’Assessore regionale all’istruzione; soprattutto nei confronti dei ragazzi di un territorio che hanno gli elementi per poter scegliere la scuola da frequentare, anche valutando il forte rapporto di sinergia con le imprese presenti e il mondo produttivo della scuola stessa”. Sono intervenuti alla presentazione Alessandro Cappeller, amministratore delegato dell’azienda promotrice, Ilenia Cappeller, responsabile delle risorse umane, Vladimiro Fiorese, responsabile esecutivo del premio, Claudio Ruggiero, fondatore e curatore della collana Storie d’Impresa della Maggioli Editore.

Il concorso avrà cadenza annuale ed è indirizzato agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti Tecnici e Professionali del territorio bassanese al fine di stimolare negli studenti l’apprendimento delle discipline meccaniche e valorizzare le eccellenze presenti nei diversi istituti scolastici, creando un’occasione in più di relazione tra imprese e scuola. Le scuole potranno aderire entro la fine dell’anno e gli elaborati degli studenti scelti dalle scuole stesse dovranno essere presentati entro fine aprile. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia che si terrà a maggio 2023.

foto: ufficio stampa Regione Veneto

(ITALPRESS).