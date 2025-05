Presentati in commissione regionale Emilia-Romagna i bilanci AUSL 2024

BOLOGNA (ITALPRESS) – I numeri sui bilanci d’esercizio 2024 delle Aziende Usl e delle Aziende Ospedaliere dell’Emilia-Romagna sono stati illustrati oggi in Regione, in IV Commissione assembleare “Politiche per la salute e politiche sociali”.

Un passaggio preliminare dovuto, quello della richiesta di parere della Commissione competente – come stabilisce la legge regionale 29/2004 – prima della delibera che andrà oggi in Giunta sull’approvazione dei bilanci, corredati dei pareri dei Collegi sindacali, del Comitato di indirizzo per le Aziende Ospedaliero-Universitarie e del Consiglio di indirizzo e verifica per gli Irccs, oltre che dei pareri delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.

Quasi 195 milioni di disavanzo complessivo delle Aziende sanitarie, esattamente 194.850.623 euro, che la Regione provvederà anche quest’anno a coprire integralmente con risorse proprie, come ha ribadito nell’illustrare i numeri l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, presenti anche l’assessore al Bilancio, Davide Baruffi, e l’assessora all’Agenda digitale, Legalità e Contrasto alle povertà, Elena Mazzoni. Numeri dovuti a un duplice fattore: il costante aumento dei costi, necessari per continuare a garantire, e migliorare, i livelli di cura e assistenza dei cittadini, riconoscere doverosamente i rinnovi contrattuali al personale, abbattere le liste d’attesa e soddisfare la crescente domanda di servizi sanitari, a cui non corrisponde, però, un adeguato finanziamento a livello nazionale.

“Se non ci sarà un incremento sostanzioso dei fondi stanziati a livello nazionale non solo in valori assoluti ma anche rispetto al Pil- la preoccupazione espressa da Fabi a conclusione del suo intervento – non potremo stare tranquilli neppure per gli anni futuri. L’incremento dei costi sostenuti dalle Aziende sanitarie, a cui peraltro si accompagna un aumento dei ricavi, è legato alla duplice necessità di soddisfare la crescente domanda di servizi e di continuare a garantire e a migliorare l’assistenza e le cure per i cittadini dell’Emilia-Romagna e per i tanti che nella nostra regione vengono a farsi curare. Lo squilibrio- ha aggiunto l’assessore- tra il non incremento del finanziamento e la necessità, invece, di potenziare l’offerta per abbattere le liste d’attesa, a cui non sono state dedicate risorse nazionali aggiuntive, provoca inevitabilmente questi effetti. Ancora una volta la Regione Emilia-Romagna provvederà con risorse proprie all’integrale copertura del disavanzo, ma è fondamentale che il Governo faccia la sua parte: la sanità pubblica e universalistica è il bene più prezioso che abbiamo e merita di essere finanziata adeguatamente, a rischio c’è la sua stessa esistenza”.

Sulla base dei risultati dei bilanci d’esercizio, la Regione assegnerà dunque a ciascuna Azienda i contributi necessari per ripianare le perdite: 188 milioni (dal Bilancio finanziario gestionale 2025-2027, anno di previsione 2025), accantonati nel risultato di amministrazione al 31.12.2024 e già destinati al ripiano dei disavanzi sanitari per l’esercizio 2024; e 9,438 milioni di euro dal Fondo spese impreviste (Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027).

