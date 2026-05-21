In casa con 21 kg di hashish e armi illegali, 30enne arrestato a Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna, in seguito a un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato in flagranza di reato un uomo italiano, classe 1995 e incensurato, che deteneva in casa 21 chili di hashish, 18.000 euro in contanti e diverse armi bianche.

Nello specifico, la Squadra Mobile ha intercettato il trentenne che, con fare sospetto, era a bordo della sua macchina, nel pomeriggio di martedì 19 maggio, insieme ad un uomo e una donna. Sebbene i controlli avessero dato esito negativo, la successiva perquisizione in casa dell’arrestato ha permesso di scoprire un importante quantitativo di sostanza stupefacente ben nascosta in diversi angoli dell’appartamento. Gli Agenti hanno, infatti, rinvenuto all’interno della camera da letto dell’uomo 180 panetti di hashish, mentre altri 40 panetti sono stati trovati all’interno del freezer, per un peso totale di oltre 21 kg; in cucina, invece, è stato rinvenuto materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

In un altro appartamento, dove l’uomo di fatto è domiciliato insieme alla moglie, i poliziotti hanno sequestrato una cassetta metallica contenente oltre 18.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Nel garage è stata, inoltre, rinvenuta una macchina per il sottovuoto con altro materiale da confezionamento e un arsenale di armi bianche illegalmente detenute: un tirapugni, un coltello a serramanico, un pugnale, una stella ninja (shuriken), una mazza da baseball, un’ascia da battaglia e due manganelli tonfa. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e accompagnato presso la Casa Circondariale di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida.

– foto ufficio stampa Polizia –

(ITALPRESS).