Presentati i Campionati Italiani Assoluti paralimpici che si terranno a Siena dal 23 al 25 maggio

PIACENZA (ITALPRESS) – La città di Siena è pronta ad accogliere, per la prima volta nella storia, i Campionati Italiani Assoluti di scherma in carrozzina e non vedenti 2025, in programma dal 23 al 25 maggio sulle pedane del PalaCorsoni, presso gli impianti sportivi del CUS, cui è affidata l’organizzazione del più importante evento nazionale per il settore paralimpico della FIS.

La kermesse tricolore è stata presentata questa mattina nella Sala delle Lupe, presso il Palazzo Comunale di Siena, dove sono stati illustrati i dettagli di una competizione che vedrà quasi 200 atleti impegnati nelle tre giornate di gare per contendersi i 20 titoli complessivamente in palio.

Saranno in pedana i big della scherma azzurra in carrozzina, dai protagonisti degli ultimi Giochi Paralimpici di Parigi 2024 alle nuove leve che, in questa prima stagione di Coppa del Mondo del nuovo quadriennio – che condurrà a Los Angeles 2028 – si stanno affermando a livello internazionale, lungo la strada che porterà ai Mondiali di Iksan, in Corea, previsti a settembre. Grande attesa poi per la spada non vedenti, a sua volta in grande crescita, che vedrà assegnare i suoi due scudetti nella giornata di domenica. Le fasi finali di tutte e tre le giornate di gare saranno trasmesse in diretta su RAI Sport (solo venerdì in diretta su RAI Play e poi in leggera differita sul canale 58).

La consigliera federale Daria Marchetti, dopo aver portato i saluti del Presidente della Fis Luigi Mazzone, ha sottolineato l’importanza della kermesse per la scherma italiana: “Il settore paralimpico è un pilastro della nostra Federazione e questo evento, che con entusiasmo e passione viene accolto dalla città di Siena, a cui va tutta la nostra gratitudine, rappresenta un momento cruciale nel percorso di crescita e promozione di tutto il movimento. La scherma in carrozzina, con le sue sei specialità, e la spada non vedenti stanno avendo uno sviluppo notevole che va dall’alto livello alla base. Mi piace in particolare citare il successo e le emozioni della recente Festa della Scherma Paralimpica Under 14, svolta a Riccione, perché la diffusione tra i più piccoli è una sfida fondamentale di questo quadriennio. Vedremo in pedana uno spettacolo tecnico e agonistico di primissimo livello, e per questo invito il pubblico senese ad assistere alle gare per sostenere questi grandi atleti”.

Filippo Carlucci, Vicepresidente del CUS Siena che organizza i Tricolori 2025 e che riportano nella città del Palio un Campionato Italiano di scherma dopo trentacinque anni, ha poi aggiunto: “Presentiamo un evento che coniuga il valore dell’inclusione e dello sport per tutti a contenuti agonistici di altissimo livello. Abbiamo lavorato intensamente per rendere possibile questa kermesse che celebra l’eccellenza della scherma, la determinazione e lo spirito indomabile di questi atleti che sono un’ispirazione per tutti. La mia gratitudine va agli sponsor, ai volontari e a tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questi Campionati Italiani Paralimpici, arricchiti dal bellissimo logo realizzato da Benedetto Cristofani”.

Lorenzo Lorè, Assessore allo Sport del Comune di Siena, ha evidenziato: “Dopo una splendida tappa del Giro d’Italia, la nostra città è orgogliosa di ospitare un evento così prestigioso. È motivo d’orgoglio per noi proseguire un percorso già intrapreso negli anni scorsi, con gli allenamenti collegiali della Nazionale Paralimpica. Una premiazione in programma sabato a Santa Maria della Scala renderà ancora più speciale questa edizione”.

Così Micaela Papi, Assessore comunale alle Pari Opportunità: “Siamo onorati di questi Campionati Italiani che rappresentano la scherma che abbatte ogni barriera. Lo sport salva la vita, fa rinascere, aiuta a superare ogni difficoltà, e la nostra Amministrazione, sostenendo questa manifestazione, promuove un diritto che racchiude la passione e l’impegno di ogni atleta”.

La conferenza stampa di presentazione è stata chiusa dall’intervento del campione paralimpico della scherma azzurra Matteo Betti, senese doc e fresco di medaglia d’argento vinta ai Giochi di Parigi 2024: “Sarà per me la prima volta di un Campionato Italiano in casa. Sono emozionato all’idea di tirare nella mia città ed entusiasta per il momento di grande promozione che questa manifestazione contribuirà a dare a tutto il movimento paralimpico. L’integrazione è realtà e certezza per la scherma”.

-Foto ufficio stampa Federscherma-

