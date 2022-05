CAGLIARI (ITALPRESS) – Sono 26.377 le domande presentate per partecipare ai concorsi pubblici banditi dal Consiglio regionale per la copertura di complessivi 60 posti in diverse aree funzionali e profili professionali. Le domande più numerose sono state presentate al bando per “Usciere”, dove hanno chiesto di concorrere 7694 persone. “Questi concorsi sono necessari per permettere all’Assemblea legislativa della Sardegna di poter lavorare al meglio – aveva dichiarato il presidente del Consiglio regionale Michele Pais presentando i bandi – e di creare quelle figure essenziali che nella precedente pianta organica non erano contemplate e che sono necessarie per garantire un Consiglio regionale moderno, informatizzato e al passo con le altre Istituzioni regionali, nazionali ed europee”.

Al bando per “Documentarista consiliare” sono state invece presentate 6582 domande, 3884 per il bando per “Istruttore contabile” e per “Funzionario consiliare” 3813. Al bando per “Referendario Consiliare” sono state presentate 2521 domande. Infine, per il bando per “Istruttore informatico” 1883. Il termine ultimo di presentazione è scaduto il 26 maggio 2022 alle ore 23.59.

