Presentata la 57esima edizione della Barcolana, Bini “L’evento sarà allargato a tutto il Friuli Venezia Giulia”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Dopo aver varcato i confini cittadini coinvolgendo Grado nel 2023 e Lignano Sabbiadoro nel 2024, la prossima edizione della Barcolana conferma la sua vocazione regionale e si espande ulteriormente lungo il territorio del Friuli Venezia Giulia. Un’operazione sostenuta e promossa dalla Regione, che valorizza il brand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’ come filo conduttore di un programma che si estende dalla costa all’entroterra”. Così l‘assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, oggi a Trieste, intervenendo alla presentazione della 57. edizione della Barcolana.

Presenti, tra gli altri, l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, accanto alle tappe consolidate sull’Adriatico, la Barcolana di quest’anno abbraccia nuovi scenari come la montagna friulana, l’Isontino e Aquileia, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio di appassionati e atleti di tutte le discipline acquatiche: nuoto, SUP, kitesurf, windsurf, wingfoil, canoa, kayak, vela paralimpica, modelvela, dragon boat e waterpolo. A completare il programma, anche un’escursione lungo le antiche vie fluviali romane, segno della volontà di intrecciare sport, cultura e scoperta del territorio.

Inoltre, come ha aggiunto Bini, tornerà in Piazza Unità il grande stand ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, che comprenderà un’area per piccoli eventi e un’area degustazione aperta al pubblico.

“Visto il successo dell’anno scorso – ha detto l’assessore -, non potevamo che replicare questa elegante struttura dove accogliere le eccellenze del nostro territorio”. Nell’occasione, infine, Bini ha ricordato i dati relativi all’incoming turistico della città di Trieste, che nei primi quattro mesi dell’anno segnano un +14,2% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato è ancora più significativo se lo si confronta con il periodo pre-pandemia (2019), rispetto al quale le presenze sono cresciute del 66% (si è passati dai 255.654 pernottamenti da gennaio ad aprile del 2019 ai 424.215 del 2025).

