Presentata a Ca’ Farsetti la quinta edizione della competizione “Sci-Voga”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Sci-Voga Trofeo FinecoBank” torna con la quinta edizione, rinnovando il legame tra sport, tradizione e territorio che unisce Cortina d’Ampezzo e Venezia. La manifestazione, che combina lo sci sulle nevi della Regina delle Dolomiti con l’antica tradizione della voga alla veneta, è stata presentata questa mattina a Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia. L’evento prenderà il via il 22 marzo sulle piste di Col Gallina, a Cortina d’Ampezzo, e si concluderà il 31 maggio all’Arsenale di Venezia, nell’ambito del Salone Nautico, giunto alla settima edizione e in programma dal 27 al 31 maggio 2026. Promossa dallo Yacht Club Venezia e dallo Yacht Club Cortina d’Ampezzo, con la collaborazione della Remiera Casteo, la competizione propone una formula originale che unisce due contesti simbolo del territorio: le Dolomiti e la laguna veneziana. Le squadre partecipanti si confronteranno in una prova di slalom gigante; al termine della gara sulla neve, ogni team selezionerà quattro atleti che prenderanno parte alla regata di voga alla veneta nei rii della città. La classifica finale sarà determinata dalla somma dei tempi individuali registrati nella prova di sci e del tempo complessivo ottenuto nella regata. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuto l’assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, che ha sottolineato come la Sci-Voga rappresenti “un’iniziativa capace di coniugare i valori della nostra comunità con il forte legame con il territorio e le sue tradizioni. Un’iniziativa che unisce simbolicamente due elementi identitari: l’acqua della laguna e la neve delle Dolomiti”.

Costalonga ha inoltre evidenziato come, dopo le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e mentre sono in corso le Paralimpiadi, i territori continuino a collaborare per promuovere lo sport e valorizzare attività che rappresentano la loro identità e capaci di unire le generazioni e di trasmettere ai giovani principi fondamentali come impegno, rispetto e spirito di squadra. “Anche grazie al Salone Nautico di Venezia e al sostegno dell’Amministrazione comunale – ha aggiunto – questo appuntamento potrà crescere ulteriormente in termini di partecipazione e coinvolgimento”. Nel corso del suo intervento l’assessore Costalonga ha inoltre sottolineato come la manifestazione rappresenti ormai una realtà consolidata, capace di coinvolgere associazioni, istituzioni e cittadini. “Preservare le nostre tradizioni – ha dichiarato – significa garantire continuità alla nostra cultura e alla nostra storia. Questo rapporto tra acqua e montagna affonda le radici nella storia della Serenissima, quando le Dolomiti fornivano il legname destinato alle navi dell’Arsenale di Venezia. Come Amministrazione continueremo a sostenere iniziative come questa, convinti che rappresentino un’importante occasione di valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni”. Nel segno della valorizzazione dell’artigianalità del territorio, il Trofeo sarà interamente realizzato e intagliato in legno.

A illustrare la formula della manifestazione è stato il presidente dello Yacht Club Venezia, Mirko Sguario: “La competizione vedrà impegnati quattro atleti per ciascuna squadra nella gara di voga alla veneta valida per l’assegnazione del Trofeo Alilaguna. La classifica finale della combinata sarà determinata dalla somma dei tempi registrati nella prova di sci e del tempo complessivo ottenuto nella regata”. Alla presentazione è intervenuto anche Alberto Bozzo, direttore operativo sviluppo mercati vendite e clienti di Vela Spa: “L’appuntamento con Sci-Voga è capace di unire due eccellenze del nostro territorio, confermando il Salone non solo come vetrina internazionale del settore nautico, ma anche come palcoscenico per eventi sportivi unici”. La cerimonia di premiazione finale si svolgerà nel contesto del Salone Nautico di Venezia, occasione in cui sarà proclamato il vincitore assoluto della quinta edizione. Durante la presentazione è stato inoltre rivolto un ringraziamento alla Marina Militare per la costante collaborazione e la disponibilità dimostrate negli anni a supporto di eventi e competizioni sportive. Alla conferenza era presente il comandante della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, Dario Gentile, insieme a due rappresentanti di FinecoBank, partner della manifestazione.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).