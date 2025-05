Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, a Roma studenti premiati per progetti su legalità e ambiente

ROMA (ITALPRESS) – A Palazzo Valentini si è svolta la V edizione del Premio Nazionale “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, promosso dalla Fondazione Angelo Vassallo in collaborazione con l’Associazione Battiti di Pesca e con il supporto di Acqua Sì. Un concorso che, per l’anno scolastico 2024/2025, ha coinvolto migliaia di studenti italiani, premiando i progetti più significativi in tema di educazione civica, legalità e sostenibilità ambientale.

La Consigliera delegata al patrimonio e bilancio, Cristina Michetelli, ha portato i saluti istituzionali di Città metropolitana e del Sindaco Roberto Gualtieri, accogliendo nell’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” il Presidente della Fondazione “Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, Dario Vassallo insieme al Vicepresidente Massimo Vassallo. Ad intervenire anche il Vicepresidente della Camera, l’Onorevole Sergio Costa; l’Assessore alla Legalità del Comune di Anzio, Catello Somma; l’Avvocato Gerardo Spira che oltre ad essere membro della Fondazione ha lavorato per anni al fianco del Sindaco Pescatore e il membro della Fondazione, Antonio Curcio.

Un premio che rappresenta un percorso importante per tutto il territorio e che ha visto coinvolte decine di Scuole e centinaia di studenti e studentesse da tutta Italia. Per Città metropolitana è importante mettere a disposizione le sale istituzionali per eventi importanti come quello di oggi. Le amministrazioni sono un bene di tutti. Per l’Ente è un orgoglio ospitare un Premio dedicato ad un amministratore che è stato un esempio per tutti. Un Sindaco che ha orientato tutta la sua attività sui principi della trasparenza e del buon governo. Un premio tra l’altro dedicato alle nuove generazioni volto a valorizzare proprio le loro voci su temi importanti quali l’ambiente e la legalità.

Tematiche attuali oggi più che mai che necessitano del contributo soprattutto delle ragazze e dei ragazzi. Angelo Vassallo era soprannominato “Il Sindaco Pescatore” per la sua attività imprenditoriale nel settore ittico. Le battaglie per la legalità e il rispetto dell’ambiente, compiute durante il suo lavoro da Sindaco del Comune di Pollica per ben tre mandati, dal 1995 fino alla sua morte nel 2010, hanno fruttato alla località costiera cilentana riconoscimenti come le “bandiere blu” oltre ad un notevole rilancio turistico.

La fondazione, fortemente voluta da Dario e Massimo Vassallo per portare avanti con tenacia l’eredità del fratello Angelo, promuove da anni nelle scuole di tutta Italia progetti di educazione alla legalità, per sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza del rispetto delle regole e della lotta contro le mafie e la corruzione oltre a iniziative di tutela del territorio, per valorizzare e preservare il patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro Paese e la promozione della cultura del dialogo, per favorire la crescita civile e sociale delle comunità locali.

Il titolo di questa V edizione del Premio richiama una citazione di Angelo Vassallo che recita: “Legalità e ambiente sono due cardini sui quali costruire una nuova società ed una nuova economia” e gli studenti dei tre ordini di scuola hanno interpretato questi temi con grande impegno, serietà e maturità, proponendo azioni concrete per ridurre il degrado ambientale e idee efficaci per prevenire e combattere la corruzione.

