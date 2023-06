NAPOLI (ITALPRESS) – Massimiliano Rosolino, per la categoria “Promozione dello Sport”, è tra i premiati della XXVII edizione del “Premio Internazionale Fair Play Menarini”. Il campione partenopeo sarà premiato il 5 luglio a Fiesole nell’ambito della manifestazione.

La Fondazione Fair Play Menarini ha svelato la lista dei premiati dell’evento che, dal 1997, promuove i valori dell’etica, della lealtà e del rispetto attraverso gli esempi delle leggende dello sport italiano e internazionale. Anche quest’anno i riconoscimenti andranno a campioni capaci di incarnare i principi più nobili dello sport. Il calcio sarà rappresentato da Javier Zanetti, capitano storico dell’Inter, Marcelo Bielsa, nuovo commissario tecnico dell’Uruguay, e l’ex campione del mondo e allenatore Antonio Cabrini. Per il nuoto oltre a Massimiliano Rosolino ci sarà anche la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti. Testimonial degli sport invernali saranno Deborah Compagnoni e Lisa Vittozzi, mentre per gli sport di squadra ci saranno “El General” Luis Scola e l’ex allenatrice della Nazionale femminile iraniana di pallavolo Alessandra Campedelli. E ancora la scherma, con Elisa Di Francisca e l’atletica leggera con Larissa Iapichino. Il fair play del giornalismo sportivo quest’anno avrà il volto di Jacopo Volpi, neo direttore di Rai Sport. Accanto ai campioni ci sono anche Mariaclotilde Adosini, Emilia Rossatti e Giorgio Pietro Torrisi, i tre ragazzi che hanno ricevuto il Premio Fair Play Menarini categoria “Giovani”. Confermato, infine, anche il Premio speciale Fiamme Gialle “Studio e Sport”, che sarà assegnato al nuotatore Gianluca Gensini il prossimo 27 giugno a Firenze. “Le storie di vita dei premiati e degli Ambasciatori del Premio Fair Play Menarini sono esempi per tutti, non solo per chi fa dello sport la propria carriera – dicono Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini – Ci auguriamo che soprattutto i più giovani possano trovare, nei gesti e nei comportamenti di lealtà di questi immensi campioni, fonte di ispirazione per scrivere il proprio futuro”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

