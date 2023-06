ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il conto alla rovescia per il XXVII Premio Internazionale Fair Play Menarini che, dal 3 al 5 luglio, ospiterà le leggende dello sport a livello mondiale in una tre giorni di eventi tra Firenze e Fiesole. Fra le novità dell’edizione 2023 c’è anche l’istituzione della categoria “Giovani”. Questo nuovo riconoscimento, ideato per celebrare i più significativi gesti di “gioco corretto” compiuti da giovani atleti italiani, sarà consegnato ai tre vincitori lunedì 19 giugno alle 12, durante la conferenza stampa di presentazione della XXVII edizione del Premio Fair Play Menarini, in scena a Roma presso il Salone d’Onore del CONI, alla presenza del presidente Giovanni Malagò. A ricevere il nuovo premio saranno la spadista bergamasca Mariaclotilde Adosini, la schermitrice ferrarese Emilia Rossatti e il karateka catanese Giorgio Pietro Torrisi.

“Sentiamo spesso parlare di giovani sportivi che si fanno autori di importanti ‘provè di fair play, promuovendo quei valori di etica, lealtà e rispetto che il Premio Internazionale Fair Play Menarini esalta da sempre attraverso le storie di icone dello sport – dichiarano Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi ed Ennio Troiano, membri del Board della Fondazione Fair Play Menarini -. Con l’istituzione di questa nuova categoria, intendiamo premiare quei giovani sportivi che, al di là dei meriti agonistici, hanno dimostrato di essere veri campioni di fair play”.

– foto Ufficio Stampa Premio Menarini –

