Premio Giaccone 2026, Prestianni “Lieto di ricevere questo riconoscimento”

PALERMO (ITALPRESS) - "Sono lieto di ricevere questo riconoscimento, anche perché ricorda una persona che ha mantenuto una coerenza nei confronti del giuramento che ha fatto: con il suo sacrificio Giaccone ha dimostrato quanto sia difficile essere coerente". Così Vincenzo Prestianni, dirigente medico dell'Asp Palermo, che si è aggiudicato il Premio Giaccone 2026. xd8/pc/mca3