Premio Fair Play, Thorpe “Campione chi ispira le persone in futuro”

FIRENZE (ITALPRESS) - "Non penso sia importante parlare di fair play solo quando si tratta di sport o di vita. Credo sia altrettanto importante il modo in cui si compete o in cui si vive la propria vita, tanto quanto i risultati che si ottengono. il vero test di un campione è rappresentato da qualcuno che è stato ispirato da chi è venuto prima di lui e che, a sua volta, continua a ispirare le persone anche in futuro". Lo ha detto l'australiano Ian Thorpe, ex nuotatore, a margine del Premio Fair Play Menarini, di cui è ambasciatore. f10/gm/gtr (video in collaborazione con Menarini)