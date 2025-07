Premio Fair Play Menarini, Vujacic “Riceverlo è un grandissimo onore”

FIRENZE (ITALPRESS) - Ricevere il premio Fair Play Menarini "è un grandissimo onore, questo riconoscimento rappresenta le cose in cui credo nella vita: e poi tornare a Firenze, dove abbiamo vinto la Coppa Italia qualche anno fa, è sempre un onore. Il premio dice tutto, è rispetto, vincere nel modo giusto. Quello che stiamo facendo con Menarini per me è una cosa enorme: quando l'ho saputo sono stato stracoinvolto, è davvero un grande onore". Lo ha detto l'ex cestista Sasha Vujacic, tra i premiati del Fair Play Menarini, giunto alla sua ventinovesima edizione. f10/gm/mca2