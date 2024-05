MILANO (ITALPRESS) – Giovedì 23 maggio, nella sede della Banca Mediolanum, in via Santa Margherita, 1, a Milano, nel Palazzo Biandrà, si terrà un’ edizione speciale del Premio “Donna Marketing e Donna Comunicazione”, organizzata da Max Caramani collaboratore e amico del compianto Danilo Arlenghi, Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione, scomparso pochi giorni prima della data prevista per l’edizione dell’anno 2022.

Si tratta di portare a termine il lavoro svolto dal Presidente Danilo Arlenghi, celebrandolo con un omaggio alla sua carriera di imprenditore e di professionista del Settore del Mar-Com, Marketing e Comunicazione. Manager delle relazioni umane e professionali, nonchè innovatore del Marketing, Danilo Arlenghi ha saputo far confluire all’interno dei suo Club, nel corso degli anni, più di 100 mila donne e uomini d’affari, della comunicazione, di piccole e grandi realtà.

Nell’arco della serata saranno premiate le donne “manager in rosa”, che si sono distinte nel corso dell’anno 2022 per il loro talento, la loro creatività e la loro professionalità nel competitivo settore del Mar-Com, che Arlenghi aveva scelto di premiare nella diciannovesima edizione, purtroppo non svoltasi a causa della sua scomparsa. Le donne che saranno premiate sono: Valentina Garatti, Direttore Marketing Community Amaro Lucano,

Giulia Poli, Direttore della Comunicazione Amazon, Francesca Repossi, Responsabile Marketing Gruppo Vègè, Emanuela Busi, Direttore Marketing Ricola, Sara Orlando, Responsabile Marketing Young Noberasco, Paola Maravalle, Event Wedding Planner, Alessandra Mosconi, Event Manager The lnnovation Group, Albina Gabellini, Coach, Premio alla Carriera. La serata di premiazione si aprirà alle ore 18.00 con la Conferenza “La comunicazione del futuro”, i cui contenuti saranno incentrati sulle innovazioni ed evoluzioni della comunicazione futuribile, alla luce dei continui cambiamenti degli stili di vità, dei consumi e dell’impatto sui mercati, nonchè alla luce dell’influsso dell’intelligenza artificiale nei vari ambiti della vita lavorativa e sociale.

La conferenza sarà moderata dal giornalista Roberto Salvini, proprietario di Canale Europa, e avrà i seguenti relatori: Nicola Piepoli, sondaggista di fama internazionale, che presenterà i risultati di una ricerca inedita sulla comunicazione del futuro, Biagio Maimone, giornalista e autorevole esperto di etica della comunicazione, che affronterà il tema del rapporto tra l’uomo e la macchina nella comunicazione del futuro, Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato del Gruppo Vègè, profondo conoscitore del mondo GDO, che offrirà la sua visione sul marketing del futuro in tale settore. Seguirà, alle ore 18.45, la premiazione delle donne manager del marketing e della comunicazione, i cui premi sono stati realizzati dall’artista Giuliano Grittini, fotografo della poetessa Alda Merini, nonchè pittore e scultore. Alle ore 19.45 vi sarà l’omaggio a Danilo Arlenghi, fondatore del Club del Marketing e della Comunicazione, mediante un servizio video e un servizio fotografico, nonchè il ricordo dei suoi amici, dei suoi collaboratori e dei suoi parenti.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Premio Domma Marketing e Donna Comunicazione