PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Regno Unito dovrebbero continuare a portare avanti lo “spirito innovatore” e rafforzare i loro legami di cooperazione, ha dichiarato il primo ministro cinese Li Qiang alla cerimonia di chiusura della riunione del Consiglio commerciale Cina-Regno Unito 2026 tenutasi giovedì a Pechino.

Si tratta non solo di una scelta razionale perché i due Paesi affrontino insieme i rischi e promuovano lo sviluppo, ma anche della loro dovuta responsabilità, in quanto importanti Paesi, di lavorare insieme alla soluzione dei problemi globali, ha affermato Li.

Sottolineando che le imprese dei due Paesi presentano un grande potenziale, Li ha affermato che possono concentrare i loro sforzi su quattro aree.

La prima è l’espansione di un “nuovo incremento” nel commercio bilaterale e, in particolare, lo sviluppo del commercio dei servizi in un nuovo punto di crescita della cooperazione.

In secondo luogo, le due parti possono creare un “nuovo motore” per lo sviluppo innovativo, assumendo un ruolo di guida e rafforzandosi a vicenda in settori quali l’intelligenza artificiale, l’energia pulita, la biomedicina e la manifattura di fascia alta, ha affermato Li.

In terzo luogo, possono esplorare “nuovi orizzonti” della cooperazione tripartita, portare avanti una maggiore cooperazione nel mercato globale – con un’attenzione particolare ai Paesi del Sud – e raggiungere situazioni vantaggiose per tutti e vantaggiose per più parti, ha dichiarato il primo ministro.

Infine, la quarta area riguarda la creazione di una “nuova vitalità” negli scambi tra i popoli, insieme allo sviluppo di più progetti di marca popolari tra le persone di entrambi i Paesi, a un rafforzamento dell’interazione tra i popoli e al raggiungimento di un doppio risultato in termini di valore economico e connettività tra i popoli, ha concluso Li.

