Premiato ad Ambiente Lavoro 2026 progetto Open Fiber per la formazione immersiva

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il progetto di Open Fiber presentato in occasione di Ambiente Lavoro 2026, manifestazione dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro tenutasi a Bologna, è risultato vincitore del Next Excellence Awards di Ambiente Lavoro 2026, aggiudicandosi il riconoscimento nella categoria salute e sicurezza all’interno degli inediti Next Excellence Awards, che valorizzano progettualità innovative per la promozione di buone pratiche per la salute, la sicurezza e la sostenibilità nei luoghi di lavoro. Il premio prevede due categorie: sostenibilità, salute e sicurezza, e ha visto la candidatura di circa un centinaio di progetti. col3/fsc/gsl