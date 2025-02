ROMA (ITALPRESS) – L’Ave Maria con il Papa e per il Papa: domenica 2 marzo, alle ore 8.15, prima della partenza della mezza maratona Roma-Ostia, Athletica Vaticana darà voce ai sentimenti del mondo dello sport pregando in semplicità, sulla strada, per la salute dei Papa Francesco. L’appuntamento è accanto in piazzale Pier Luigi Nervi, davanti al Palazzo dello Sport all’Eur, accanto alla scultura “Novecento” di Arnaldo Pomodoro. Nello stile di Athletica Vaticana, l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede, saranno recitate la “Preghiera del maratoneta” e l’Ave Maria per il Papa e secondo le sue intenzioni, con un particolare pensiero per la pace ovunque ci siano guerre, anche “dimenticate”. Inoltre sabato 15 marzo, alla viglia della Maratona di Roma, sarà celebrata la Messa del maratoneta e dello sportivo nell’Anno Santo, alle ore 18 nella basilica dell’Ara Coeli in Campidoglio.

– Foto Ufficio Stampa Athletica Vaticana –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]