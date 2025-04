Precipitazioni in attenuazione, ma resta l’attenzione sul Po

VENEZIA (ITALPRESS) – Il nucleo ciclonico che ha determinato le precipitazioni tra ieri e stamattina si sta spostando verso sud e le precipitazioni sono in via di attenuazione sul Veneto.

Nella seconda metà della giornata di oggi sono previste ancora delle modeste piogge residue sulle zone orientali e meridionali ma in progressivo esaurimento. Altrove, specie ad ovest, non è escluso ancora qualche locale rovescio occasionalmente temporalesco. Nei prossimi giorni è prevista moderata variabilità ma senza fenomeni significativi: al più sarà possibile a tratti (in particolare nella seconda metà di domani), qualche locale precipitazione specie sulle zone montane e pedemontane.

Le sezioni venete dei rami del Delta del Po, sono ancora interessate dall’onda di piena, pertanto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha previsto ancora – dalle 14.00 di oggi alla mezzanotte di domani – la fase operativa di attenzione (gialla) per criticità idraulica solo nel Bacino Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).