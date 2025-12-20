BOLZANO (ITALPRESS) – Un bambino di 10 anni è morto ieri sera a Laudes, nei pressi di Malles, in Val Venosta, dopo essere precipitato da una parete di roccia. Il bambino era in compagnia di un amico assieme al quale stavano giocato al vicino parco giochi. Successivamente sembra abbiano deciso di allontanarsi per un sentiero nelle vicinanze, finendo con il perdersi. Per cause in via di accertamento il bambino è caduto lungo un pendio ripido e roccioso, morendo. E’ stato il secondo bambino, illeso, a dare l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno recuperato il corpo del bambino e messo in sicurezza il suo amico.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).