ROMA (ITALPRESS) – Una operaio ha perso la vita e due sono rimasti feriti in modo grave mentre stavano eseguendo un intervento di manutenzione in un ascensore all’interno di in un edificio in ristrutturazione in via delle Vergini, in pieno centro, a Roma. I tre erano all’interno della cabina quando l’ascensore è precipitato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini sono in corso da parte della polizia.

– Foto profilo X dei vigili del fuoco –

