BOLOGNA (ITALPRESS) – Il restauro della briglia storica, il rafforzamento delle difese delle sponde con massi ciclopici, la realizzazione di un muro idraulico, per far fronte a eventuali, nuove ondate di piena. Si sono appena concluse una serie di opere di consolidamento sul fiume Rubicone, nel cuore di Savignano (FC), dopo i gravi danni provocati dalle alluvioni in Romagna.

I lavori, realizzati nel tratto tra il ponte di via Togliatti e quello della via Emilia, è stato finanziato con 500mila euro di fondi PNRR e curato dall’Ufficio di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile. Per prima cosa, in accordo con la Soprintendenza, è stata consolidata e restaurata la briglia storica, garantendo così la conservazione dell’opera monumentale. A monte e a valle del manufatto sono state poi ricostruite e migliorate le difese delle sponde, in massi ciclopici. Al posto di un vecchio muro degradato è stato realizzato invece un muro idraulico su micropali, rivestito con mattoni facciavista, che garantisce anche una funzione di sostegno del terreno. Infine, sono stati rimossi i sedimenti accumulati sulla golena in destra idraulica a valle del ponte di via Togliatti. Nello stesso tratto è stato eseguito un leggero rialzo dell’argine.

