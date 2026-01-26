Portolano “Sorpreso dalle dichiarazioni di Trump, pagato prezzo altissimo nei 20 anni in Afghanistan”

ROMA (ITALPRESS) – “Quando ho letto quelle dichiarazioni, non vi nascondo una reazione di sorpresa. I nostri militari hanno sempre partecipato a tutte le missioni internazionali nel pieno rispetto del mandato, con grandissimo senso del dovere, responsabilità, umanità, professionalità, doti riconosciute da tutti gli alleati, in particolare proprio dai comandanti Usa. Nei venti anni di missione in Afghanistan, 2001-2021, abbiamo pagato un prezzo altissimo: 53 caduti e circa 700 feriti di cui molti ancora oggi convivono con pesanti menomazioni. Durante il mio mandato in Afghanistan ho perso 9 militari, fu un grande dolore. Mai fino ad ora era stato messo in discussione da qualcuno il nostro ruolo e il nostro impegno internazionale”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano, tornando sulle parole del presidente americano Donald Trump sui militari europei della Nato in Afghanistan.

“Durante il mio mandato – spiega Portolano – la missione Isaf avviò un processo di transizione sviluppato nell’ambito del Joint Afghan National Inteqal Board. Era un processo che mirava a rafforzare l’autorità dell’Afghanistan in un’area ad altissimo rischio, nella quale fummo chiamati a contrastare e respingere molti attacchi, imboscate, attentati, segno evidente che non si trattava di un settore ‘sicuro’ o lontano dagli scontri”. Portolano dice di condividere la decisione del ministro Crosetto, che invierà due missive al segretario americano alla Difesa Hegseth e al segretario della Nato Rutte, “di ribadire, anche a livello politico, il valore e il contributo delle Forze Armate italiane nelle missioni internazionali, condotte spesso proprio su richiesta e secondo obiettivi strategici definiti dagli Stati Uniti d’America. So quanto i colleghi militari americani apprezzino le Forze Armate italiane e ritengo giusto che tale apprezzamento sia ricordato anche a livello politico”.

