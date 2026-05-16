SANTA MARGHERITA LIGURE (GENOVA) (ITALPRESS) – Entro giugno i flussi turistici di Portofino saranno monitorati da un drone che, attraverso un software specifico, suggerirà gli interventi per evitare il sovraffollamento e gestire nel migliore dei modi gli accessi al borgo. Lo ha annunciato il sindaco di Portofino Matteo Viacava a Santa Margherita Ligure durante il Forum del Turismo, Golfo del Tigullio, ideato da Federalberghi Liguria, Camere commercio Genova e delle Riviere con partnership di Enit e organizzato dalla società di comunicazione Philia.

“Speravo di averlo per il 2 giugno ma non ce la facciamo – ha spiegato Viacava – perchè ci sono da mettere a punto alcuni aspetti sul software, per luglio e agosto sicuramente sarà in funzione”.

Il drone, ha spiegato il primo cittadino del borgo ligure, avrà la capacità di contare ogni singola persona e un’autonomia fino a 24 ore “ma noi lo useremo principalmente nella fascia oraria 12-17 che è il momento di maggior afflusso. Dal punto di vista della privacy non ci saranno problemi perchè le immagini saranno disponibili solo alle forze dell’ordine”.

Alla base di tutto c’è l’ordinanza firmata l’anno scorso in cui si istituiscono zone e numeri limiti per poter gestire le migliaia di persone che arrivano a Portofino sia via terra – auto e bus – sia via mare con i battelli o che sbarcano dalle navi da crociera.

Il drone, ha precisato Viacava, servirà anche per monitorare il monte di Portofino e segnalerà eventuali incendi o ricerca persone.

– Foto Forum del Turismo –

(ITALPRESS).