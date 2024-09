VENEZIA (ITALPRESS) – L’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, è intervenuto al convegno “Esperienze di quartiere, un servizio per i più deboli” che si è tenuto al teatro della parrocchia Cuore immacolato di Maria di Mestre, nell’ambito della festa “Promuoviamo la solidarietà”, in programma fino a domenica 8 settembre nel quartiere Altobello. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Ada Veneto (Associazione per i diritti degli Anziani), Mauro Di Matteo, e i rappresentanti delle portinerie di quartiere del territorio, ovvero via Piave, Altobello, Venezia centro storico, Giudecca, Chioggia e Sottomarina.

La portineria di quartiere, come ha spiegato il presidente Di Matteo, è un presidio sul territorio per essere vicini ai cittadini più deboli, come gli anziani soli, e fornire loro aiuto e assistenza in caso di necessità. Di Matteo ha inoltre messo in evidenza le tante criticità che i volontari incontrano nel svolgere il loro compito, dalle incombenze economiche a quelle burocratiche, alla difficoltà di raggiungere chi ne ha più bisogno: “Si tratta spesso di anziani che vivono soli e non ci conoscono – ha precisato – ma anche di persone in difficoltà che non sanno a chi chiedere aiuto se hanno un problema in casa o necessitano di una visita medica”.

“Il tasso di invecchiamento del nostro Paese è preoccupante – ha affermato l’assessore Venturini – ma nel nostro territorio si sta facendo molto per arginare le conseguenze di questa situazione. Le portinerie di quartiere sono uno degli strumenti fondamentali per far fronte alle tante richieste che ci sono da parte dei cittadini più in difficoltà e le ringrazio per il loro prezioso lavoro. Come Assessorato alla Coesione sociale cerchiamo con tutti gli strumenti a nostra disposizione di arginare la disgregazione sociale che stiamo vivendo, che penalizza soprattutto adolescenti e anziani. Cerchiamo, nell’ambito della sussidiarietà, di arrivare nelle case di chi ha più bisogno, e spesso sono anziani che vivono soli”.

La portineria di quartiere di Altobello si trova in via Bissolati 20/A (angolo via Corridoni) ed è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12. Si può contattare telefonicamente ai numeri 3461335655 e 0412379761, tramite email scrivendo a [email protected] o su Facebook e Instagram: @portineria.altobello. I servizi di prossimità, quali presidio infermieristico, trasporto ai centri diurni, orientamento ai servizi sociosanitari e alle attività del territorio, sono rivolti alle persone anziane, con disabilità o con difficoltà socioeconomiche. La portinerie di quartiere rappresentano anche un’opportunità per i cittadini che desiderano offrire il proprio tempo alla comunità, di svolgere del volontariato. Infine esse mettono in campo azioni di animazione sociale e occasioni di relazioni intergenerazionali per animare il quartiere e far crescere la comunità.

