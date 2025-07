Porti, più tutela dei lavoratori ed efficienza operativa con l’emendamento al DL Infrastrutture

ROMA (ITALPRESS) – Un passo significativo per il futuro dei porti italiani è stato compiuto con l’approvazione di un emendamento al decreto legge Infrastrutture, avvenuta durante l’esame nelle commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera. Questa misura è cruciale per la tutela dei lavoratori e per garantire la continuità operativa delle infrastrutture portuali. Lo sottolinea il Mit in una nota.

L’emendamento consente di trasformare immediatamente le Agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti in Agenzie autorizzate alla fornitura del lavoro portuale temporaneo. Queste Agenzie, nate nel 2016 per supportare l’occupazione in momenti di crisi aziendali o cessazioni di attività terminalistiche nel trasporto marittimo, avranno ora un nuovo ruolo.

Questa trasformazione permetterà il reimpiego stabile dei lavoratori in esubero, accompagnando così i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali. L’obiettivo primario è salvaguardare l’operatività e l’efficienza dei porti, con un focus particolare sulla movimentazione dei container e sulle attività di trasbordo merci, note come “transhipment”. Questo provvedimento garantirà maggiore stabilità occupazionale e flessibilità operativa per un settore strategico del Paese.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).