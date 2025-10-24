Pooh, nel 2026 un tour speciale per i 60 anni di carriera e di successi

ROMA (ITALPRESS) – 1966 – 2026. 60 anni di musica, di emozioni e di successi: nel 2026 i Pooh sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale, che li conferma tre le band più longeve e amate di sempre.

“Pooh 60 – La nostra storia” sarà una serie di importanti appuntamenti live per rivivere e celebrare insieme una carriera straordinaria, un tour speciale che toccherà 6 città con doppia data, anticipati da una doppia data 0, per un totale di ben 14 date nei palasport italiani. Da settembre a ottobre 2026 Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone. In ogni città saranno due i concerti, due live unici che differiranno tra loro su alcuni brani in scaletta, per un tour che si preannuncia imperdibile e ricco di sorprese. La storia e la carriera dei Pooh sarà focus dei live da ogni punto di vista: per “Pooh60 – La nostra storia”, le grafiche, le scenografie, e le immagini saranno pensate per ripercorrere i 60 anni di storia della band, proprio come era stato fatto nel 1991 per l’omonimo tour iconico con cui i Pooh avevano festeggiato i loro 25 anni di carriera.

In un anno così importante di celebrazioni non mancheranno le sorprese anche dal punto di vista discografico, con uscite antologiche e tante sorprese nel corso dell’anno per ripercorrere la storia dei POOH attraverso le loro straordinarie canzoni. Queste le date di “Pooh 60 – La nostra storia”: 25 e 26 settembre: Bergamo – ChorusLife Arena (data zero); 2 e 3 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum; 10 e 11 ottobre: Torino – Inalpi Arena; 15 e 16 ottobre: Roma – Palazzo Dello Sport; 18 e 19 ottobre: Milano – Unipol Forum; 27 e 28 ottobre: Eboli (SA) – Palasele; 30 e 31 ottobre: Bari – Palaflorio. I biglietti sono in vendita a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 24 ottobre, su TicketOne e punti vendita abituali.

