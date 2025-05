Ponte Stretto, Salvini “Spero nessun no a più controlli antimafia”

GENOVA (ITALPRESS) - "Penso e spero che nessuno si opponga a inserire più controlli possibili contro infiltrazioni mafiose". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a margine di un sopralluogo in cantiere a Genova, a proposito dei controlli antimafia sul ponte sullo Stretto. "Chiediamo semplicemente che per il ponte sullo Stretto di Messina ci siano gli stessi controlli che ci sono stati per il ponte Morandi a Genova, per l'Expo di Milano, per le Olimpiadi invernali a Milano-Cortina. Siccome c'è un'opera che coinvolgerà più di 100mila lavoratori e migliaia di imprese in tutta Italia, appalti, servizi, espropri, è giusto che gli italiani, io in primis che ci metto la faccia, abbiamo la certezza che ogni euro speso non finisca nelle tasche sbagliate", ha aggiunto. xa8/sat/mca1