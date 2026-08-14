Ponte Morandi, Salis: “Genova chiederà i danni senza fare sconti a nessuno”

GENOVA (ITALPRESS) - "Il dolore delle famiglie non può essere equiparato a nessun danno e a nessun risarcimento materiale, è un dolore che non verrà mai risarcito. Quello che dico oggi come sindaca è che Genova, come ente, chiederà i danni d'immagine e patrimoniali per quello che ha subito. Quindi il Comune di Genova andrà avanti senza fare sconti a nessuno e tutto quello che otterremo, ogni euro che otterremo, verrà destinato a una grande opera di manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città". Lo ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della commemorazione del crollo di Ponte Morandi, parlando del maxi risarcimento che il Comune chiederà in sede civile ai responsabili della strage. xa8/mrc/gtr