Ponte Corleone a Palermo, riapre carreggiata in direzione Catania

PALERMO (ITALPRESS) - Riaperta a Palermo la carreggiata in direzione Catania del Ponte Corleone, lungo viale Regione Siciliana. Nella notte sono stati eseguiti gli interventi di posa della pavimentazione definitiva e della segnaletica orizzontale. I lavori sul Ponte Corleone hanno finora interessato la sola carreggiata in direzione Catania, unica finanziata con un investimento complessivo pari a circa 7 milioni di euro, in attuazione della Convenzione sottoscritta nel settembre del 2022 tra il Commissario Straordinario dell'opera, Matteo Castiglioni, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla e Anas, individuata come Stazione Appaltante dell'intervento di risanamento e adeguamento strutturale dell'importante ponte ad arco che scavalca il fiume Oreto. vbo/gtr (Fonte video: Comune di Palermo)