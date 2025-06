Polonia, Procaccini “Nawrocki un moderato, lavorerà bene”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Siamo contenti perché ha vinto un candidato espresso dal gruppo dei Conservatori, che è la nostra famiglia politica al Parlamento europeo. Al contrario di quanto ho letto in giro, Karol Nawrocki è un uomo moderato e a favore dell’Occidente, non è contro la Nato e non è filo-russo”. Questo il commento del co-presidente del gruppo dei Conservatori europei al Parlamento europeo ed eurodeputato di Fratelli d’Italia, in merito alle vittoria delle elezioni in Polonia di Karol Nawrocki. xf4/mca1/sat