MILANO (ITALPRESS) – Il settore del riciclo del ferro e quello del trasporto ferroviario insieme per una sinergia strategica a vantaggio dell’ambiente e della competitività. Grazie alla collaborazione tra il Polo Logistica del Gruppo FS e il Gruppo Fiori, i rottami ferrosi viaggiano su ferro da Pomezia alle acciaierie del Nord Italia.

Dopo un primo miglio su gomma dallo stabilimento del Gruppo Fiori al Terminal ferroviario del Polo logistica, i materiali vengono caricati su treno da Mercitalia Shunting & Terminal e trasportati su rotaia da Mercitalia Rail fino alle acciaierie situate in varie località del Nord Italia, dove vengono utilizzati per la produzione di coils, tondini e altri prodotti siderurgici.

La sinergia è stata presentata oggi, nell’ambito di Made in Steel, fiera internazionale dedicata alla filiera siderurgica in corso a Milano.

“Siamo orgogliosi che un settore virtuoso come quello del riciclo del ferro abbia scelto la modalità di trasporto più green Un risultato possibile grazie al lavoro sinergico tra le società del Polo, ed in particolare tra i team guidati da Silvio Damagini e Livio Ravera”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratore delegato di Mercitalia Logistics. “Ogni treno di rottami ferrosi toglie dalla strada circa 30 camion consentendo un risparmio di oltre 37 tonnellate di Co2 a viaggio. Siamo entusiasti di fare ancora una volta la nostra parte per promuovere l’economia circolare, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-29 del Gruppo FS”, ha aggiunto.

