ROMA (ITALPRESS) – Polo al femminile e lotta ai tumori al seno: sono questi gli ingredienti che caratterizzeranno “Polo For The Cure”, il torneo tutto al femminile a sostegno di Komen Italia, associazione impegnata nella prevenzione del tumore al seno e nella realizzazione di progetti per la tutela della salute femminile, che si disputerà dal 28 giugno al 2 luglio presso l’Acquedotto Romano Polo Club e giunto alla seconda edizione. Un evento a scopo benefico, un torneo charity con giocatrici di altissimo livello che il giorno prima dell’evento sfileranno per le vie di Roma, da Piazza del Popolo a via Goldoni. “Lo sport equestre è in prima fila in queste iniziative, riuscire a promuoverle è fondamentale grazie anche a questo splendido compagno che è il cavallo, un esempio e un compagno capace di darsi generosamente al suo cavaliere”, le parole del presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco di Paola. L’anno scorso il ricavato di “Polo For The Cure” fu di 36.000 euro, utili per acquistare un mammografo, mentre l’obiettivo di questa edizione è quello di “finanziare il programma di attività fisica adattata presso il Centro di Terapie Integrate di Komen Italia del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, che consiste in una pratica motoria strutturata articolata in programmi di esercizio fisico con tipologia e intensità regolate in base alle condizioni cliniche funzionali del paziente”, come spiegato da Violante Guidotti Bentivoglio, CEO di Komen Italia. Una manifestazione che, oltre allo scopo benefico, servirà anche a rafforzare ulteriormente il legame tra sport, salute e prevenzione in una cornice d’eccezione come quella di Roma. “Stiamo stimolando quello che a Roma è sempre avvenuto normalmente grazie alla generosità, in questo Roma è paladina del nostro Paese. C’è l’aspetto della prevenzione come aiuto concreto, ma poi c’è anche un aspetto di assistenza. Tutto questo è una forma di aiuto concreto perchè da queste iniziative arrivano macchinari utili alla prevenzione”, ha concluso Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma.

– foto Spf/Italpress –

(ITALPRESS).

