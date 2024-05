MILANO (ITALPRESS) – “Insieme al capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino chiediamo al Sindaco Sala, che venerdì consegnerà l’Ambrogino d’Oro alla Squadra di calcio F.C. Internazionale per il 20° scudetto vinto, che la stessa massima onorificenza milanese, venga consegnata da lui personalmente e conferita al vice Ispettore di Polizia Christian Di Martino, che la settimana scorsa ha sacrificato la propria vita, per la città di Milano, come da lui stesso dichiarato, fuori dalla Stazione di Lambrate, ed ora è ancora ricoverato in terapia intensiva all’Ospedale Niguarda. Se il Sindaco non lo farà, proporremo noi la candidatura il prossimo 7 dicembre. Questa nostra richiesta è doverosa e importante, soprattutto dopo che il Sindaco ha conferito l’ambito riconoscimento, ad esempio, alla studentesca del Politecnico che ha dato il via alla protesta delle tende in piazza”. Lo dichiarano il Deputato di Fratelli d’Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato e il capogruppo Fdi a Palazzo Marino, Riccardo Truppo, sulla richiesta al Sindaco Sala di conferire l’Ambrogino d’Oro al vice Ispettore di Polizia Christian Di Martino attualmente ricoverato all’Ospedale Niguarda di Milano.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa De Corato