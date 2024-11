Policlinico di Palermo, un impegno contro la violenza sulle donne

PALERMO (ITALPRESS) - Un momento di riflessione e mobilitazione collettiva contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani: in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Policlinico di Palermo ha organizzato il convegno "Oltre il silenzio: storie di donne resilienti", un'iniziativa per tenere accesi i riflettori su un fenomeno in continua crescita. xd6/fsc/gtr