PALERMO (ITALPRESS) – Il Commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Maria Grazia Furnari, ha conferito l’incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa di Ortopedia al professore Lawrence Camarda, ordinario di Malattie dell’apparato locomotore e direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Palermo.

Camarda finora ha ricoperto l’incarico di responsabile della stessa unità operativa dove, con la sua equipe, ha realizzato, nel 2023, oltre 1.250 interventi.

Il neo direttore, 45 anni, esperto in chirurgia del ginocchio e dell’anca, ha introdotto presso l’Unità dell’Azienda ospedaliera universitaria alcune tecniche innovative, tra cui l’accesso mininvasivo all’anca per l’impianto di protesi e la chirurgia robotica del ginocchio.

“Formulo al professore Camarda i migliori auguri di buon lavoro – dichiara Maria Grazia Furnari -. Sono sicura che con la sua qualificata e consolidata esperienza il Policlinico potrà potenziare ulteriormente l’offerta assistenziale”.

– foto ufficio stampa Policlinico di Palermo, insieme a Maria Grazia Furnari ed a Lawrence Camarda, gli attuali direttori sanitario e amministrativo, Gaetano Cimò e Sergio Consagra –

(ITALPRESS).

