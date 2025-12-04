Policlinico Campus Bio-Medico, salute strumento di cooperazione internazionale

ROMA (ITALPRESS) - In un momento storico segnato da crisi globali e nuovi conflitti, la salute può essere strumento di dialogo, di diplomazia e, in ultima istanza, di pace. Non solo un diritto fondamentale, ma una vera e propria piattaforma di cooperazione. È questo il messaggio principale dell’incontro ospitato al Circolo degli Esteri a Roma e promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. mec/fsc/azn